Doktor Sex: «Muss ich meinen Partner so akzeptieren, wie er ist?»

Frage von Romina (38) an Doktor Sex

Ich bin seit über zwei Jahren in einer Beziehung. Am Anfang war alles wundervoll. Mein Partner hat um meine Liebe gekämpft und wir haben uns jeden Tag romantische Liebesnachrichten geschickt. Aber seit wir vor ein paar Monaten zusammengezogen sind, ist die Romantik wie weggeblasen. Alles andere stimmt für mich aber total mit ihm!

Wenn ich ihn darauf anspreche, meint er nur, dass Romantik nichts für ihn sei. Deshalb frage ich mich, ob er sich am Anfang nur Mühe gegeben hat, um mich rumzukriegen? Denn offenbar hat er ja jetzt, was er wollte, und muss sich nun nicht mehr bemühen.

Vor Jahren habe ich in den Ferien einen Mann kennengelernt. Nun sind wir wieder in Kontakt gekommen und kürzlich hat er mir seine Liebe gestanden. Seither muss ich immer an ihn denken, da ich weiß, er würde mir die Sterne vom Himmel holen. Muss ich meinen Partner akzeptieren wie er ist? Oder wäre der andere Mann die bessere Wahl?