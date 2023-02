Selenskyj über Scholz : «Muss ihn zwingen» – Übersetzungsfehler in Interview stiftet Verwirrung

Selenskyj soll sich in einem Interview negativ über den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz geäußert haben. Die Passage wurde von mehreren Medien aufgegriffen und hat deshalb in den sozialen Netzwerken für Verwirrung gesorgt. Die Meldung wurde auch von der deutschen Presseagentur übernommen: Unmittelbar vor seiner Europa-Reise hatte Selenskyj sich in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des «Spiegel» und der französischen Zeitung «Le Figaro» noch über den Kanzler beschwert: «Ich muss Druck machen, der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für uns ist, sondern für die Europäer.» In einer vorherigen Version des Interviews stand: «Ich muss ihn zwingen, der Ukraine zu helfen…»