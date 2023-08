New York: Muss Trump ins Gefängnis? So könnte er es noch verhindern

So könnte Trump eine Verurteilung verhindern

So geht es weiter

Rein praktisch ergeben sich für Trump und sein Team derweil beispiellose Herausforderungen bei der Terminplanung. Nach der Anklageverlesung in Washington am Donnerstag stand am Freitag ein Auftritt auf einer Veranstaltung der Republikaner in Alabama auf dem Programm. Für kommende Woche ist eine weitere Anklageverlesung in Florida angekündigt, bei der es um Trumps Umgang mit Geheimdokumenten geht. Dieser Termin liegt zwischen einem Wahlkampfauftritt in New Hampshire und einer möglichen Reise nach Iowa.