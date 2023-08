Lebensmittelhygiene: Musst Du Früchte und Gemüse mit Seife waschen?

Erin DiCaprio, Expertin für Lebensmittelsicherheit an der University of California, erklärt gegenüber der New York Times, wie genau du dein Gemüse und deine Früchte putzen musst, um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu minimieren. Sie macht klar: «Keines unserer Lebensmittel ist steril; es gibt immer Mikroorganismen, aber es gibt bestimmte Arten, von denen wir krank werden, wenn wir sie zu uns nehmen. Waschen ist also eine bewährte Methode, um dieses Risiko zu mindern.»