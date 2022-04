Egypt-Air-Absturz : Mussten 66 Menschen sterben, weil Pilot im Cockpit eine Zigarette rauchte?

2016 stürzte ein Airbus A320 der Egypt Air ins Mittelmeer, alle 66 Menschen an Bord kamen ums Leben. Grund für den Absturz war laut den Ermittlern ein Feuer an Bord. Nun besagt ein neuer Bericht, dass der Pilot dieses mit einer Zigarette auslöste.

Am 18. Mai 2016 um 23.21 Uhr hob der Linienflug MS904 der Egypt Air von Paris-Charles-de-Gaulle in Richtung Kairo ab. Dort kam der Airbus A320 aber nie an: Nachdem er am 19. Mai um 2.34 Uhr morgens vom Radarschirm verschwunden war, stürzte er zwischen Kreta und der ägyptischen Küste ins Meer. Keiner der 66 Menschen an Bord überlebte das Desaster.