Bittere Pille : Mustafi ersetzt Reus in Brasilien

Schock für das deutsche Nationalteam: Flügelspieler Marco Reus verletzt sich im Testspiel gegen Armenien am Syndesmoseband und ist bei der WM nicht dabei.

Deutschland muss an der WM in Brasilien Marco Reus verzichten. Der Offensivspieler zog sich am Freitagabend im Testsspiel gegen Armenien (6:1) einen Teilriss des Syndesmosebandes zu. Dies ergab eine Kernspin-Untersuchung. Reus muss mehrere Wochen pausieren.