Kristina Vogel : Mut und Zuspruch für gelähmte Radsportlerin

Kristina Vogel hat erstmals seit ihrem folgenschweren Sturz vor der Presse gesprochen. Ein Detail des Unfallhergangs erstaunt.

Die Sportwelt hat erst vor einer Woche erfahren, was Kristina Vogel nun schon seit geraumer Zeit weiß. In Berlin hat die 27-Jährige nun zum ersten Mal öffentlich über ihren Unfall gesprochen – und legt einen beeindruckenden Optimismus an den Tag.