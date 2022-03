«Germany’s Next Topmodel» : Mutige Darya schafft den Sprung unter die Top Ten

LUXEMBURG - Das blonde «Teufelchen» Darya ist nicht zu stoppen: Selbst Wolkenkratzer und Muskelmänner können die taffe Luxemburgerin nicht beeindrucken.

Für Wolfgang «Wolle» Joop ist sie eine Frau mit «großer Kapazität»: Die Luxemburgerin Darya (22), das blonde Engelsgesicht mit dem frechen Mundwerk, hat es bei der ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel» unter die zehn letzten Kandidatinnen geschafft.

In der Sendung am Donnerstagabend verschlägt es Darya aber zunächst die Sprache. Model-Mama Heidi Klum hat sich ein gemeinsames Fotoshooting mit Football-Spielern im Hinterland von Los Angeles ausgedacht. Für die Mädels bedeutet dies: Blut, Schweiß und Tränen.

Bedrängt von riesigen Muskelmännern posieren die Kandidatinnen am schlammigen «Battlefield» (Juror Thomas Hayo) und versuchen, den Football kameragerecht zu fangen. Darya, laut ProSieben «die Schöne und das Biest in einer Person», grenzt den Spielraum für die Statisten gleich einmal ein: «Wenn mich einer von denen falsch anfasst, dann fass ich den auch mal richtig falsch an.»

Darya grüßt ihre 15.000 Facebook-Fans vor der Show

Auf nach Ohhckland

Während sich die Mädchen im Dreck wälzen und die Schlaumeierei von Heidi-Vertreterin Toni Garrn («Es geht nur um den Ball») ertragen müssen, weilt die Jury-Chefin bereits in Neuseeland. Dort wird ihre neue Dessous-Kollektion vorgestellt (irgendwas mit «Intimate») – und dafür will sie natürlich «ihre» Mädels einspannen. Allerdings dürfen nur fünf nach «Ohhckland» (O-Ton Heidi) mit. Die anderen dürfen die restliche Woche im goldenen Käfig in Los Angeles schmoren. Dabei fliegen erwartungsgemäß die Fetzen – dazu später mehr.

Darya und ihre vier Kolleginnen müssen in Neuseeland erstmal einen Bungee-Sprung vom fast 200 Meter hohen Sky Tower in Auckland meistern. Nachdem Jüli heulend passt, meldet sich Darya als erste Springerin. Mit Tränen und Geschrei hüpft sie «mutig» (sie wird eher sanft geschubst) in die Häuserschlucht. Später beim «Editorial-Shooting» bleibt die Luxemburgerin erneut cool. Die Fotografin ist «very impressed».

Glänzende Bilanz für Darya

Später folgt der etwas lauwarme «Presse-Launch» der neuen Heidi-Klum-Unterwäschekollektion. Darya ist auch hier die erste Wahl (und nicht etwa «Last Face»). Unsicherheit? Kennt die 22-Jährige nicht. «Ich muss schauen, wie ich meinen eigenen Arsch rette», sagte Darya mit Blick auf die Konkurrenz. «Das Erlebnis, dass ich für Heidi gelaufen bin, kann mir niemand nehmen.» Am Ende der Woche weist die Wahl-Münchnerin eine tadellose Bilanz auf. «Dein Outfit ist oberklasse, du hattest 'ne tolle Woche, du hast alle drei Jobs bekommen», lobt Heidi Klum. Nur ihre Luxus-Allüren («Ich könnte jeden Tag Rinderfilet essen») gehen manchmal mit der 22-jährigen Nightlife-Queen durch: «Hochmut kommt vor dem Fall», warnt Juror Thomas Hajo.

Während Heidis Auserwählte sich für ihre Leistung auf die schmalen Schultern klopfen dürfen, stürzen die Daheimgebliebenen in der Modelvilla in das reine «Tohuwabohu» (Laura). Alles hat sich gegen den mutmaßlichen Hausdrachen Varisa (16) verschworen. «Die spielt mit unserer Psyche, so ein hinterlästiges Stück, die beleidigt uns alle, sie sagt, ich hätte einen fetten Bauch und vor der Kamera ist sie das Engelchen auf Erden», schimpft Laura ungeschnitten. Am Ende fällt die Jury das vernichtende Urteil: Varisa muss die Show verlassen, mit ihr muss auch Sandy die Heimreise antreten.