Weltmeisterschaft in Katar : Mutige Fußballwette bringt Luxemburger fast 25.000 Euro ein

Traditionell gehört zu einer Fußballweltmeisterschaft neben dem Mitfiebern an den TV-Bildschirmen, auch das Rätselraten um den finalen Punktestand der jeweiligen Partien. Dabei lässt sich nicht nur Geld verlieren. Hat man ein glückliches Händchen, kann man unter Umständen auch ein ordentliches Sümmchen dazugewinnen. So zumindest ist es einem Glückspilz aus dem Süden Luxemburgs ergangen, wie die Nationallotterie – die seit kurzem auch Sportwetten anbietet – am heutigen Montag mitteilt. Dank seiner Entscheidung, auf eher ungewöhnliche Spielausgänge zu tippen, konnte der glückliche Gewinner aus seinem Wetteinsatz von sechs Euro, stolze 24.239 Euro machen. Das entspricht dem 4.039-fachen seines ursprünglichen Einsatzes!