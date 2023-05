Luxemburg: Mutige vor – Die Badesaison startet

Wer nicht kälteempfindlich ist, der kann am heutigen Montag in die Badesaison starten. Immerhin haben die meisten am 1. Mai frei und die Badeseen des Landes öffnen für Besucher. Dazu gehören die «Baggerweieren» in Remerschen, die Strände vom Obersauer-Stausee und Stausee in Weiswampach.