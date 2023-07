Deutschland : Mutmaßliche Mitglieder von islamistischer Terrorgruppe festgenommen

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei sieben mutmaßliche Mitglieder eine islamistischen terroristischen Vereinigung festgenommen. Dies teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag mit. Auch in den Niederlanden gab es Festnahmen.