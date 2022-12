Kriminalität : Mutmaßliche Täter nach Einbruch in Kneipen festgenommen

ESCH/ALZETTE – Am gestrigen Samstagmorgen musste die Police Gand-Ducale ausrücken, weil Unbekannte in der Nacht auf Samstag in zwei Kneipen eingebrochen sind und eine Kasse entwendet, sowie Spielautomaten beschädigt haben.