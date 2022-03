Guantanamo  - Mutmaßlicher 9/11-Terrorist kommt nach 20 Jahren frei

Nach 20-jähriger Haft in Guantanamo haben die US-Behörden einen Gefangenen aus Saudi-Arabien in sein Heimatland entlassen.

Die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 forderten knapp 3000 Todesopfer.

Nach 20-jähriger Haft in Guantanamo haben die US-Behörden einen Gefangenen aus Saudi-Arabien in sein Heimatland entlassen, der sich 2001 mutmaßlich den Attentätern des 11. Septembers anschließen wollte. Der Mann soll in Saudi-Arabien wegen einer psychischen Erkrankung behandelt werden, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Nach Angaben seiner Anwälte leidet der 46-Jährige seit seiner Kindheit unter anderem an Schizophrenie.