Luxemburg: Mutmaßlicher Angreifer erwischt Polizisten mit Faustschlägen im Gesicht

Der Police Grand-Ducale wurde am Mittwochabend eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten vor einem Lokal im Bahnhofsviertel gemeldet, wie die Beamten am heutigen Donnerstag mitteilen. Demnach haben die Polizisten bei ihrer Ankunft in der Rue de Strasbourg die beiden Streithähne antreffen können, wobei sich einer als der Angreifer herausstellte. Bei der Kontrolle des mutmaßlichen Pöblers sei dieser wenig kooperativ gewesen und wehrte sich stark gegen den Versuch einer Festnahme, heißt es von den Beamten.