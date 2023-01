Detmold : Mutmaßlicher Axtmörder von Kalletal gesteht vor Gericht

Im vergangenen Juni soll Elchin A. den 39-jährigen Andrej mit einer Spaltaxt getötet haben, weil dieser eine Beziehung mit seiner Exfreundin eingegangen war. Am ersten Prozesstag gesteht der Angeklagte die Tat.

Am ersten Prozesstag soll Elchin A. den Tötungsdelikt gestanden haben. Die Vergewaltigung seiner Exfreundin bestritt er jedoch weiterhin. DPA

Am heutigen Montag hat sich der 37-jährige Verdächtige im Fall des Axtmordes in Kalletal vor dem Detmolder Gericht geäußert. Ihm wird vorgeworfen, im Juni 2022 den 39-jährigen Andrej mit einer Spaltaxt getötet zu haben. Elchin A. soll im März vergangenen Jahres mit seiner damaligen Lebensgefährtin Nadine F. und deren zwei Söhnen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sein.

Der 39-jährige Andrej nahm die Familie bei sich in Kalletal auf. Nach einer Zeit entwickelte sich zwischen ihm und der 25-Jährigen eine Beziehung, woraufhin es zur Trennung von Elchin A. kam. In einer Nacht im Juni soll der Angeklagte sein schlafendes Opfer in dessen Wohnung mit einer Axt angegriffen und getötet haben. Er soll Nadine F. daraufhin vergewaltigt haben und sie sowie ihre Kinder zur Flucht in ein Auto gezwungen haben.

Am darauffolgenden Morgen gerieten Elchin A, Nadine F. und die Kinder bei Rinteln in Niedersachsen in eine Verkehrskontrolle, woraufhin der angebliche Mörder die Flucht ergriff. Seine Exfreundin berichtete den Beamten anschließend von der Tat.

Elchin A. soll sein Opfer in einer Nacht im Juni derart heftig mit einer Axt erschlagen haben, dass diese in dessen Kopf stecken blieb.

Nach mehreren Wochen auf der Flucht und etlichen Fahndungsversuchen mithilfe von Plakaten und Flugblättern konnte Elchin A., der per internationalem Haftbefehl gesucht wurde, in Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze von Spezialeinsatzkräften festgenommen werden.

Um 13 Uhr begann am heutigen Montag die Gerichtsverhandlung gegen Elchin A. in Detmold. Ihm wird unter anderem Mord vorgeworfen. Über seinen Verteidiger habe der 37-Jährige den vorgeworfenen Tötungsdelikt gestanden, wie ein Sprecher des Landgerichts am Montag mitteilt. Die Vergewaltigung bestritt der Angeklagte jedoch. Die sexuelle Handlung soll einvernehmlich gewesen sein. Weitere Verhandlungstage wurden bis Anfang Februar festgesetzt.