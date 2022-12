vatican.va : Mutmaßlicher Cyberangriff auf Website des Vatikan

Mehrere Vatikan-Websites waren am Mittwochnachmittag für mehrere Stunden offline.

Die Website des Vatikan ist am Mittwoch durch einen mutmaßlichen Cyberangriff lahmgelegt worden. «Es laufen technische Untersuchungen wegen ungewöhnlicher Zugriffsversuche auf die Website», erklärte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Der ukrainische Vatikan-Botschafter machte Russland für die mutmaßliche Attacke verantwortlich. Mehrere Vatikan-Websites waren am Mittwochnachmittag für mehrere Stunden offline. Die offizielle Website Vatican.va war auch am Abend noch nicht erreichbar.