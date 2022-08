Luxemburg-Stadt : Mutmaßlicher Dealer schluckt Drogen vor den Augen der Polizei

LUXEMBURG-STADT – Die Police Grand-Ducale hat am gestrigen Montag im Bahnhofsviertel einen Mann verhaftet. Nach einem Zwischenstopp im Krankenhaus sitzt er nun in Schrassig.

Bei einer Kontrolle im Bahnhofsviertel hat die Polizei am Montag einen mutmaßlichen Dealer festgenommen. Neben einer kleinen Menge Mariuhana beschlagnahmten die Beamten zwei Mobiltelefone. Während der Kontrolle fiel ihnen auf, dass der Mann etwas schluckte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste sich der mutmaßliche Dealer deshalb im Krankenhaus einem Drogentest unterziehen.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Verdacht der Kollegen während der Untersuchung bestätigt: Im Körper des Mannes wurden vier Pillen entdeckt. Er sei am Dienstag einem Richter vorgeführt und in der Justizvollzugsanstalt Schrassig in Untersuchungshaft genommen worden.