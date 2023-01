Brüssel : Mutmaßlicher Drahtzieher im EU-Korrruptionsskandal will kooperieren

Die belgische Polizei erwischte Kailis Vater in einem Hotelzimmer. Sein Wagen soll vollgestopft mit Geld gewesen sein. Zuvor soll er von der 44-Jährigen per Telefon angewiesen worden sein, das Geld zu verstecken.

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, unterschrieb der ehemalige EU-Abgeordnete am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung.

Der Italiener Pier Antonio Panzeri gilt als Schlüsselfigur in dem Skandal, den belgische Ermittler im Dezember aufgedeckt hatten. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme aus Katar und Marokko auf politische Entscheidungen des Europaparlaments. Panzeri ist einer von mehreren Verdächtigen, die in Untersuchungshaft sitzen. Ihnen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Unter den Verhafteten ist auch die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili. Sie soll an diesem Donnerstag erneut vom Haftrichter angehört werden.