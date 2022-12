Police Grand-Ducale : Mutmaßlicher Drogendieler konnte in Luxemburg-Stadt festgenommen werden

Die Police Grand-Ducale führte am gestrigen Morgen im Bahnhofsviertel der Hauptstadt eine Großkontrolle im Rahmen der Bekämpfung der Drogenkriminalität durch, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet. In der Nähe einer karitativen Einrichtung, in der Route de Thionville in Bonneweg, wurden die Beamten Zeugen eines Drogenverkaufs. Der Käufer wurde unmittelbar nach dem Kauf gestellt. Es wurden ein Gramm Kokain und 1,6 Gramm Marihuana bei ihm sichergestellt, was zu Protokoll genommen wurde.