Luxemburg : Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet in Wald – Polizei sucht Zeugen

Nach einem versuchten Überfall in Brachtenbach, am Huppeneck, ist ein unbekannter Täter derzeit auf der Flucht. Das teilt die großherzogliche Polizei auf den Sozialen Netzwerken mit und bittet mögliche Zeugen, sich umgehend unter der Notfallrufnummer 113 zu melden. Nach Angaben der Beamten sei der Tatverdächtige gegen 10.15 Uhr in Richtung Wald geflüchtet.