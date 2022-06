Tribunal : Mutmaßlicher Finanzier des Ruanda-Völkermordes prozessfähig

Der mutmaßliche Finanzier des Völkermordes von Ruanda, Félicien Kabuga, kann trotz seiner schwachen Gesundheit vor Gericht gestellt werden.

Der mutmaßliche Finanzier des Völkermordes von Ruanda, Félicien Kabuga, kann trotz seiner schwachen Gesundheit vor Gericht gestellt werden. Kabuga sei prozessfähig, urteilte das UN-Tribunal zu Ruanda in Den Haag am Montag. Der Prozess gegen ihn solle «so schnell wie möglich» in Den Haag beginnen, urteilten die Richter. Dem Geschäftsmann werden Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 1994 zur Last gelegt. Er war 2020 in Paris festgenommen und dem Gericht in Den Haag überstellt worden.