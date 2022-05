Bluttat in Norwegen : Mutmaßlicher Fünffachmörder gesteht zum Prozessstart

Im vergangenen Oktober schockierte die Tat eines Mannes, der mit Pfeil, Bogen und Stichwaffen unterwegs war und fünf Menschen getötet hatte. Beim Prozess hat er nun ein Geständnis abgelegt.

Zum Start des Prozesses um den Fünffachmord im norwegischen Kongsberg im vergangenen Oktober hat der Angeklagte die Tat gestanden. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB am Mittwoch. Mit Pfeil, Bogen und Stichwaffen ausgestattet hatte der 38-Jährige fünf Menschen in der Kleinstadt getötet und drei verletzt. Alle Todesopfer wurden nach Polizeiangaben erstochen, die meisten in ihren eigenen vier Wänden. Unter den Toten war auch eine gebürtige Deutsche. Außerdem soll der Mann ein Messer auf drei Polizisten geworfen haben.