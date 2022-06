16 Jahre nach der Tat : Mutmaßlicher Giftmörder von Kreml-Gegner stirbt an Corona-Erkrankung

Im Jahr 2006 starb der ehemalige KGB-Geheimagent und Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko (44) qualvoll an den Folgen einer Vergiftung mit dem radioaktiven Stoff Polonium. Nun erlag einer seiner mutmaßlichen Mörder den Folgen einer Corona-Erkrankung.

Fast 16 Jahre nach dem Giftmord am Kreml-Gegner Alexander Litwinenko in London ist der von der britischen Justiz beschuldigte tatbeteiligte Dmitri Kowtun tot. Der Geschäftsmann sei im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben, berichtete die russische Staatsagentur Tass am Samstag. Kowtun, der zeitweise in Deutschland gelebt hatte, soll Litwinenko mit dem radioaktiven Isotop Polonium 210 vergiftet haben. Der ebenfalls tatverdächtige Andrej Lugowoj, der in Russland Parlamentsabgeordneter ist, bestätigte die Todesmeldung in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram.