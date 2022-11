Deutschland: Mutmaßlicher Mörder von Hanna sitzt in U-Haft

Die Leiche von Hanna wurde am 3. Oktober in Aschau im Chiemgau entdeckt.

Der mutmaßliche Mörder von Hanna (23) sitzt in Untersuchungshaft. Am 3. Oktober wurde im Fluss Prien im bayerischen Aschau die Leiche von Hanna entdeckt und geborgen. Die Medizinstudentin hatte in der Nacht zuvor den Musik-Club Eiskeller besucht. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht verliess sie den Club allein. Was danach geschah, versuchen 40 Ermittlerinnen und Ermittler im Rahmen der polizeilichen Sonderkommission «Club» herauszufinden.