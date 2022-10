Justiz in Luxemburg: Mutmaßlicher Niederkorn-Schütze wegen Mordes angeklagt

LUXEMBURG – Der 74-jährige Mann, der beschuldigt wird, am Montag seine Nachbarn, eine 62-jährige Frau und ihren 54-jährigen Ehemann erschossen zu haben, befindet sich in Untersuchungshaft. Wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt, riskiert er lebenslange Haft.

Zwei Tage nach dem Doppelmord in Niederkron wurde der 74-jährige Mann, der seine Nachbarn, eine 62-jährige Frau und ihren 54-jährigen Ehemann, erschossen haben soll, wegen «Mordes, subsidiarisch des Totschlags» angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilt

Diese Anklagepunkte deuten auf eine vorsätzliche Tat hin. Sollte sich dies im Prozess herausstellen, könnte der Verdächtige nach dem luxemburgischen Strafgesetzbuch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden. Der in Nierderkorn wohnhafte Mann wurde am Dienstagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt und in Schrassig in Untersuchungshaft untergebracht.

Illegaler Waffenbesitz?

Der Mann wird auch wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffen- und Munitionsgesetz strafrechtlich verfolgt, was bedeutet, dass die bei dem Verbrechen verwendete Schusswaffe wahrscheinlich illegal war. Der Einsatz dieser Waffe hatte in der Öffentlichkeit mehrere Fragen aufgeworfen, da der Besitz legaler Waffen in Luxemburg stark reglementiert ist.