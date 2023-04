Kinderheim Wunsiedel: Mutmaßlicher Täter von getöteter Zehnjähriger soll sich selbst verraten haben

Der Schock in der deutschen Ortschaft Wunsiedel sitzt immer noch tief. Vergangene Woche wurde eine Zehnjährige in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef in Wunsiedel unweit der tschechischen Grenze tot aufgefunden. Angestellte entdeckten das leblose Kind bereits am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr, wie letzte Woche bekannt wurde.