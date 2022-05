Messerattacke auf Kind : Mutmaßlicher Täter womöglich schuldunfähig

Nach einer Messerattacke auf einen Zweijährigen in einem Kinderwagen geht die Staatsanwaltschaft Koblenz von der Schuldunfähigkeit des mutmaßlichen Täters aus. Das habe ein vorläufiges Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen ergeben, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Die Behörde hat die Unterbringung in einer psychiatrische Klink beantragt. Im Zuge der Ermittlungen befindet sich der Mann bereits in einer Psychiatrie.