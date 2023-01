Luxemburg : Mutmaßliches Einbrecherpaar nach Einbruch in Wohnhaus festgenommen

PETINGEN – Dank einer Zeugenaussage gelang es der großherzlichen Polizei, einen mutmaßlichen Einbrecher und seine Begleiterin zustellen, die am Vorabend in ein Haus eingebrochen waren.

In der Nacht auf Dienstag ist ein Dieb in der Rue Jean-Baptiste Gillardin in Petingen in ein Wohnhaus eingebrochen. Der mutmaßliche Langfinger gelangte auf noch ungeklärte Weise in das Haus und hat mehrere Wertgegenstände gestohlen, wie die Police Grand-Ducale am Dienstagnachmittag bekannt gibt. Demnach waren die Bewohner zum Zeitpunkt des Diebstahls zwar anwesend, bemerkten den Einbruch allerdings nicht.