Österreich: Mutter (36) ertränkte ihre beiden Töchter im Swimmingpool

Die Staatsanwaltschaft plant, die Mutter in ein forensisch-therapeutisches Zentrum zu bringen.

Die Tat ereignete sich in der niederösterreichischen Gemeinde Absdorf.

In Absdorf Niederösterreich sind ein sieben Monate altes und ein sieben Jahre altes Mädchen getötet worden. Die Polizei berichtet, dass die Mutter der Kinder, die 36-jährige Simone R., für die Tat verantwortlich sein soll. Nach der Tat am Montagvormittag rief sie den Vater der Kinder an und verursachte anschließend einen Autounfall, indem sie gegen einen Baum fuhr. Die Frau erlitt beim mutmaßlichen Suizidversuch Verletzungen.