Mutter berichtet: Inflagranti erwischte Flugpassagiere kannten sich wohl nicht

Elaine hat nun mit der britischen Sun über den Vorfall gesprochen. «Ich sah mir gerade eine Sendung an und sie sprachen darüber. Dann haben ein paar Freunde von Piers angefangen, mir den Clip zu schicken. Das ist nicht etwas, was eine Mutter sehen möchte», so die 51-Jährige. Ihr Sohn sei auf dem Weg nach Ibiza gewesen, um seinen 23. Geburtstag zu feiern. Mittlerweile sei er wieder zu Hause in Kent und hat laut seiner Mutter keine Lust, noch einmal über diese Geschichte zu sprechen. «Ich glaube, er will das Ganze einfach vergessen», so Elaine.