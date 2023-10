Mutter des kleinen Emran: «Ich bin für immer eine traurige Frau»

«Der Schmerz hat einfach mein Inneres zerstört.» Mit diesen Worten beschrieb Alisa ihre Gefühlswelt ein Jahr nach dem Unglück auf dem hauptstädtischen Weihnachtsmarkt, bei dem ihr zweijähriger Sohn Emran ums Leben kam. Rund vier Jahre nach diesem verhängnisvollen 24. November, an dem die Eisskulptur herabstürzte, ist dieser Schmerz geblieben.

Mittlerweile sind die Ermittlungen abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft will zehn Personen auf der Anklagebank vor Gericht sehen, neun natürliche, eine juristische. Ob es zu einem Prozess kommt, hängt nun von der Entscheidung der Ratskammer ab. «Ich hoffe, dass sie so entscheidet, wie es sich für zivilisierte Menschen gehört», sagt Alisa, auf Gerechtigkeit hoffend. Der Untersuchungsrichter hatte eine Person mehr auf seiner Liste, für diese wurde bereits eine Einstellung des Verfahrens beantragt. Wer auch immer letztlich für schuldig befunden werden sollte – «ich bin für immer eine traurige Frau», so die Mutter.