Baby ist ihr «entglitten» : Mutter des WC-Rohr-Babys sah bei Rettung zu

Einen Tag nach der dramatischen Rettung eines Neugeborenen in China wird bekannt, dass die junge Mutter bei der Rettung daneben stand und zusah, ohne sich zu erkennen zu geben.

Nach der spektakulären Rettung eines Säuglings aus einem Abwasserrohr in China hat sich die Mutter des Kindes zu erkennen gegeben. Sie selbst sei es gewesen, die die Rettungskräfte alarmiert habe, sagte die 22-Jährige der Polizei laut Medienberichten am Mittwoch. Zwei Stunden lang schaute sie den Feuerwehrleuten zu, wie sie den kleinen Jungen aus dem L-förmigen Rohrstück befreiten - ohne einen Ton darüber zu verlieren, dass sie die Mutter des Kindes ist.

Laut der Zeitung «Zhezhong News» handelt es sich bei der jungen Frau um eine Hochschulabsolventin, die in einem Restaurant in der Stadt Jinhua in der Provinz Zhejiang arbeitet. Sie sei nach einem One-Night-Stand schwanger geworden, der Vater habe aber jegliche Verantwortung von sich gewiesen, wurde sie in dem Bericht zitiert. Die Frau weihte ihre Eltern nicht ein und gab an, sie wolle das Kind aufziehen, habe aber keine Ahnung, wie sie es anstellen solle.