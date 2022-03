Zur Polizei gezerrt : Mutter erkennt ihren Sohn (18) auf Fahndungsfoto

Der 18-jährige Zion Brown raubte in Chicago einen Zugbegleiter aus und wurde danach per Fahndungsfoto gesucht. Seine Mutter erkannte ihn darauf und zwang ihn, sich zu stellen.

Brown studiert Wirtschaft an der Loyola University in Chicago.

Vergangene Woche ereignete sich in einem Vorortszug in Chicago ein Raubüberfall: Ein mit Kapuze und Maske verhüllter junger Mann bedrohte am Dienstag um 14.05 Uhr einen Zugbegleiter mit einer Handfeuerwaffe und nahm ihm seine Barschaft in Höhe von 110 Dollar ab, bevor er an der Haltestelle Van Buren ausstieg und verschwand.