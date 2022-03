Grausiges Geständnis : Mutter erstickt Kinder, während sie ihnen vorsingt

Die 22-jährige Rachel Henry hat gestanden, ihre drei kleinen Kinder umgebracht zu haben. Der dreijährige Sohn musste zusehen, wie seine Mutter seine kleine Schwester erstickte.

In einem Haus in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona hat die Polizei am Montag die Leichen dreier Kleinkinder entdeckt. Deren 22 Jahre alte Mutter wurde am Dienstag verhaftet und des dreifachen Mordes angeklagt.