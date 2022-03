Luxemburg : Mutter muss sich für Tod von Bianka verantworten

PETINGEN – Im Juli 2015 verschwand die damals neun Tage alte Bianka Bisdorff und wurde nie gefunden. Für die Justiz bleibt ihre Mutter die Hauptverdächtigen.

Der Fall der verschwundenen Bianka gehört in Luxemburg zweifelsohne zu den bewegendsten der vergangenen Jahre: Am 3. Juli 2015 eröffnete die luxemburgische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des «beunruhigenden Verschwindens» der kleinen Bianka B., die nur knapp einen Monat zuvor, am 6. Juni, desselben Jahres geboren wurde.

Offiziell gilt der Säugling seit dem 2. Juli 2015 als vermisst. Vorausgegangen war ein Sorgerechtsentzug durch das Familiengericht. Die junge Mutter hatte sich daraufhin geweigert Bianka in die Obhut des Jugendamtes zu übergeben und jegliche Auskunft über den Verbleib des Säuglings verweigert. Wenige Stunden danach wurde die Mutter verhaftet und saß bis September 2016 in Untersuchungshaft in Schrassig. Der Weiher in Linger, in dessen Nähe die Mutter zuletzt am 15. Juli 2015 mit dem Baby gesehen wurde, war teilweise geleert und von Tauchern durchgekämmt worden. Auch die umliegenden Häuser wurden durchsucht – ohne Ergebnis. Bis heute fehle jede Spur der kleinen Bianka.