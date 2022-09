Heldentat in Indien: Mutter rettet ihr Baby vor tödlichem Tigerangriff

Archana Choudhary hatte am Sonntagabend mit ihrem 15 Monate alten Sohn gerade ihr Haus verlassen, als ein Tiger auf sie losging, sagte Sanjeev Shrivastava, ein örtlicher Beamter. Die Raubkatze ist vermutlich aus dem Bandhavgarh-Reservat entkommen und griff die beiden an. Die Mutter konnte das Raubtier in letzter Sekunde davon abhalten, den Kopf ihres Babys abzureißen. Einige Dorfbewohner eilten zur Hilfe, als sie die Schreie der verzweifelten Frau hörten und konnten das Tier in den Wald vertrieben. Lunge und Bauch der Frau wurden verletzt. Der Kopf des kleinen Jungen wurde von den Reißzähnen aufgeschlitzt.