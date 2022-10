Département Vosges : Mutter rettet zweijährigen Sohn vor dem Herztod

EPINAL– Ein zweijähriger Junge hat am Freitag während einer Autobahnfahrt mit seinen Eltern einen Herzstillstand erlitten. Das Eingreifen seiner Mutter rettete ihm das Leben.

Mitten auf der Autobahn ist Eltern am Freitag das wohl Schlimmste passiert, was man sich als Eltern vorstellen kann – und glücklicherweise gutgegangen. Ein Zweijähriger war mit seinen Eltern auf der RN 57 zwischen Fougerolles und Plombières unterwegs, als er einen Herzstillstand erlitt, wie «France 3 Grand Est» berichtet.

Seine Mutter versorgte den Kleinen mit einer Herzmassage, die ihn ins Leben zurückholte: Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war der Junge wieder bei Bewusstsein. In Begleitung der Gendarmerie brachten die Eltern ihr Kind in die Kinderabteilung des Krankenhauses in Epinal. Die Gendarmerie des Départements Vosges teilte danach mit, dass das Kind außer Lebensgefahr sei.