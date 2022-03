Angeklagt : Mutter soll eigenen Säugling getötet haben

TRIER/HETZERATH - Weil sie ihr neugeborenes Baby erstickt und im Garten vergraben haben soll, hat die Trierer Staatsanwaltschaft eine 34-Jährige wegen Totschlags angeklagt.

Die Frau soll das Mädchen im Februar 2007 im Haus ihres Freundes in Hetzerath (Kreis Bernkastel- Wittlich) zur Welt gebracht und kurz darauf getötet haben, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag in Trier mit. Im Sommer 2007 haben die Brasilianerin und ihr deutscher Freund dann laut Anklage die Leiche des Babys wieder ausgegraben und nach Spanien gebracht, um sie dort an einem noch unbekannten Ort erneut zu vergraben.