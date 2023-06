Kiew: Mutter und Kind tot – «sie standen vor dem verschlossenen Schutzraum»

Russland greift die ukrainische Hauptstadt wieder jede Nacht an. Als Natalya (33) mit ihrer Tochter (9) in den nahen Schutzraum eines Krankenhauses flüchten wollten, standen sie vor verschlossener Türe. Sie starben deswegen. Kiew kann die Uhr danach stellen: Jeweils gegen drei Uhr nachts kommen die russischen Drohnen und Bomben.

So auch in jener Donnerstagnacht als Natalya (33) mit ihrer Tochter Polina (9) in ihrer Wohnung im Kiewer Desnyan Distrikt hastig ihre Sachen zusammensuchte – Handtasche, Ausweispapiere, eine Decke – , um in den Luftschutzraum der nahen Poliklinik zu flüchten.