Luxemburg : Mutter und Sohn auf Zebrastreifen angefahren

Am Donnerstagabend sind eine Mutter und ihr Sohn bei einem Unfall verletzt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Demnach hat gegen 17 Uhr ein Lieferwagen die beiden an der Kreuzung Rue de Mullendorf und Rue de Luxembourg angefahren – der Fahrer hatte sie beim Abbiegen auf dem Zebrastreifen übersehen. Mutter und Sohn stürzten laut Polizei und verletzten sich dabei. Nach der Erstversorgung wurden beide zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht kam es noch zu einem weiteren Unfall: Gegen 1.20 Uhr fuhr ein Autofahrer aus dem Zentrum der Hauptstadt kommend Richtung Beggen gegen ein in der Rue d'Eich geparktes Auto. Der Fahrer des geparkten Wagens befand sich laut Polizei in diesem Moment hinter seinem Fahrzeug und wurde erfasst. Er erlitt eine Beinverletzung und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. «Beim Unfallfahrer verlief der Alkoholtest positiv woraufhin ihm sein Führerschein entzogen wurde», so die Polizei.