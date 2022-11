Mutter und Sohn droht Gefängnis, wenn sie sich in den nächsten zwei Jahren treffen

Mutter-Sohn-Duo verhielt sich asozial

So soll das Mutter-Sohn-Duo unter anderem Rettungsdienste angerufen haben, obwohl sie diese gar nicht gebraucht hätte. Außerdem hätten sie sich in der Öffentlichkeit wiederholt beleidigend verhalten und häufig auch Personen tätlich angegriffen. Zwar sollen sich die beiden auch gegenseitig in die Haare gekriegt haben, mit den einstweiligen Verfügungen soll aber wahrscheinlich vor allem verhindert werden, dass Mutter und Sohn gemeinsam ihr Unwesen treiben.

Power darf keine Hotels betreten

Die einstweilige Verfügung verbietet es der Mutter Tina Lean, sich mit Power in einer Privatwohnung oder einer bezahlten Unterkunft aufzuhalten und ihren Sohn zu ermutigen, gegen die Bestimmungen der einstweiligen Verfügung zu verstoßen. Die Verfügung, die gegen Jamie Power ausgesprochen wurde, verbietet es ihm, mit Lean in einer bezahlten Unterkunft zu wohnen, Lean zu bedrohen oder zu beschimpfen und Gewalt gegen Personen anzuwenden. Auch darf Power die nächsten zwei Jahre die Belgrave Road in Aylesbury nicht betreten, ebenso Hotels in Aylesbury, High Wycombe oder Hemel Hempstead.