GNTM-Aufreger : Mutter und Tochter müssen nackt posieren

In der vergangenen Folge «Germany's Next Topmodel» stand das Nacktshooting an. Zwei Kandidatinnen sorgten dabei für Gesprächsstoff.

Mutter Martina (50) und Tochter Lou-Anne (18) müssen beim Nacktshooting blank ziehen. ProSieben, Sven Doornkaat

An einem traumhaften Strand von Los Angeles setzte Starfotograf Brian Bowan Smith die GNTM-Models in Szene. Kleidung spielte keine Rolle, Körpergefühl dafür umso mehr. Bemalt mit goldener Body-Paint Farbe sollen die Kandidatinnen als Uhrzeiger funkeln.

Kandidatin will sich nicht ausziehen

Heidi Klum erklärte: «Im inneren der Uhr gibt es kleinere und größere Ringe, an denen sich die Models je nach Körpergröße festhalten können.» Nicht jede Kandidatin fühlte sich wohl dabei. Vor allem Lieselotte hatte ihre Probleme: «Ich gehe nie zur Sauna. In der DDR damals gab es FKK, also Freikörperkultur. Ich bin immer an den Badeanzug-Strand gegangen. Nacktheit ist für mich etwas Privates.»

Sich zu weigern, ist für Heidi ein absolutes No-Go. «Gerade die so lockere Lieselotte hat ein Problem mit Nacktheit», wunderte sie sich die «GNTM»-Chefin und wies Lieselotte zurecht: «Du hast so gekämpft. Da willst du doch jetzt nicht nach Hause gehen» Am Ende ließ sich die Kandidatin dann doch dazu überreden, sich auszuziehen.

«Nacktshooting wird unangenehm»

Daneben mussten auch Lou-Anne und ihre Mutter Martina in der Show blankziehen. Auf Twitter sorgte dieses Szenario für Gesprächsstoff. «Nackt Shooting wird so unangenehm für Mama und Tochter sein», war sich eine Zuschauerin sicher. Doch nicht alle teilten diese Meinung. Ein User fragt: «Warum sind alle schockiert, dass Lou-Ann Ihre Mutter nackt sehen muss? Dafuq? Das einzige was ich komisch finden würde, wäre, dass andere meine Mutter so sehen, aber doch nicht ich?»

Mama Martina kritisiert ihre Tochter

Daneben sorgte auch die Beziehung der beiden für Aufsehen. Martina kritisierte in der Show mehrmals die Modelfähigkeiten ihrer Tochter. So sagte sie einmal nach dem Shooting von Lou Anne: «Sich wenig vorbereiten und sagen: 'Das wird schon irgendwie gehen'. Das ist sehr typisch für sie. Das ärgert mich sehr.»

Ein Kommentar, der bei den Zuschauern sauer aufstößt: «Ich fänd es so unangenehm wenn meine Mutter so über mich interviewt werden würde und das dann über mich sagen würde.» In einem anderen Kommentar heißt es: «Martina macht erst ihre eigene Tochter runter und kümmert sich dann um ne heulende Sophie. 10/10 Mutter»