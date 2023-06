Kolumbien : Mutter von geretteten Kindern soll nach Absturz noch gelebt haben

Der Großonkel der Kinder, Fidencio Valencia, ist überglücklich, dass seine Enkel noch am Leben sind. Hier umarmt er den kolumbischen Präsidenten Gustavo Petro.

via REUTERS

Die Mutter der aus dem Regenwald im Süden von Kolumbien geretteten Kinder soll nach dem Flugzeugabsturz vor über einem Monat noch einige Tage gelebt haben. «Meine älteste Tochter hat mir gesagt, dass ihre Mutter noch vier Tage gelebt hat», sagte der Vater der Geschwister am Sonntag in der Hauptstadt Bogotá. «Bevor sie starb, hat sie vielleicht gesagt: Geht.» Viel mehr hätten ihm seine Kinder über die Zeit im Dschungel noch nicht erzählt. «Es ist nicht leicht, sie zu fragen. Sie haben 40 Tage nicht richtig gegessen, nicht gut geschlafen. Ich hoffe, dass die Kinder sich gut erholen, dann können sie selbst erzählen, was passiert ist.»