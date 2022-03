Versuchter Mord : Mutter wirft kleine Tochter absichtlich ins Bärengehege

Am vergangenen Freitag kam es im Zoo von Taschkent (Usbekistan) zu einem furchtbaren Vorfall. Eine Besucherin warf ihr kleines Mädchen ins Bärengehege.

Am Freitagmittag beschloss eine junge Frau, sich offenbar von ihrer Tochter zu entledigen und schmiss ihr Mädchen absichtlich ins Bärengehege. Das dreijährige Kind landete in einem Graben und der kaukasische Braunbär«Zuzu» näherte sich voller Neugier dem kleinen Menschen. Von Seiten des Zoos hieß es in einem Facebook-Posting, dass andere Besucher des Tierparks die offensichtlich verwirrte Frau noch davon abbringen wollten, ihr Kind ins Raubtiergehege zu werfen - vergeblich.