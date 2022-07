Luxemburg: Mutter zeigt Lehrerin nach eskaliertem Streit an

Ein Kind mit einer verletzten Lippe, schockierte Mitschüler, ratlose Eltern, erschütterte Lehrer und der Regionaldirektor des Bildungsministeriums, der am Mittwoch versuchte «wieder Ruhe herzustellen». Seit Montagabend herrscht in der Schule von Hesperingen großer Aufruhr. Vorausgegangen war am Montag eine Auseinandersetzung zwischen einer Lehrerin und einem elfjährigen Schüler während des Sportunterrichts. Was genau passiert ist, muss noch geklärt werden. Im Raum steht, dass es zu Schlägen zwischen den beiden kam und das Kind an der Lippe verletzt wurde.