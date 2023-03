My Money : Wie wählt man ein Elektroauto richtig aus?

Wie wird das Fahrzeug im Alltag genutzt?

Ihre tägliche Nutzung ist wahrscheinlich das wichtigste Kriterium für den Vergleich von Elektroautos. Wenn Sie nur kurze Strecken fahren, muss die Reichweite Ihres Elektroautos nicht besonders groß sein. Für Sie kommen also Cityflitzer mit Batterien von 30 bis 50 kWh in Frage. Wenn Sie hingegen weite Strecken fahren, sollten Sie sich eher für Modelle entscheiden, die eine ähnliche Leistung wie Verbrenner aufweisen. Das heißt im Wesentlichen Luxus- und gehobene Mittelklassemodelle, von denen einige heute eine Reichweite von über 800 km haben.

Bei der Frage, welches Elektroauto Sie wählen sollten, kann auch die Größe ein Kriterium sein, je nachdem, ob Sie zum Beispiel in der Stadt parken müssen oder regelmäßig mehrere Passagiere an Bord haben.

Wo wird das Fahrzeug geladen?

Sie nutzen Ihr Auto für lange Fahrten und müssen es schnell aufladen: Sie können sich dann für das Aufladen an einer Schnellladestation entscheiden.

Auf der Autobahn bieten Raststätten in der Regel leistungsstarke Ladestationen an, mit denen man sein Auto manchmal in weniger als einer Stunde (manchmal nur 30 Minuten) auf 80 % aufladen kann. Einige Ladestationen auf öffentlichen Straßen verfügen ebenfalls über Schnellladefunktionen.