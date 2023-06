Luxemburg-Stadt: «My Urban Piano» ist ein Projekt fürs Ohr – und fürs Herz!

Schon seit einigen Jahren ist es ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Hauptstadt: Im Rahmen von «My Urban Piano» werden vom 25. Mai bis zum 18. Juni 2023 17 Klaviere in den Straßen der Landeshauptstadt zum gemeinsamen Musizieren einladen. Dabei sind die Instrumente nicht nur was für die Ohren, sondern auch was für's Augen, denn jedes von ihnen wurde bemalt und/oder umgestaltet. Neben dem gemeinsam Musik machen ist das erklärte Ziel des Projekts, dass sich bis dato Unbekannte miteinander austauschen und näherkommen. Dafür werden die Instrumente gezielt in Ballungsräumen, wie Parks oder vor touristischen Attraktionen aufgestellt.