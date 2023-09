Myriam Cecchetti: «Wir dürfen nicht allein vom Finanzsektor abhängig sein»

Sollte der Schulrhythmus überprüft werden?

Ja, denn die Schultage sind zu lang. Außerdem werden die Kinder zu früh, etwa im Alter von zwölf Jahren, in eine bestimmte Richtung gelenkt. Man braucht einen gemeinsamen Kern im Alter von 15 bis 16 Jahren und lässt die Kinder in den Fachbereich gehen, der ihnen am besten liegt. In den letzten Jahren wurden im Bereich der nationalen Bildung viele Dinge auf den Weg gebracht, aber ohne anschließend eine echte Bilanz zu ziehen.