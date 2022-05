Australien : Mysteriöse Krankheit stellt Forscher vor Rätsel

Eine neue Krankheit bei Meeresschildkröten in Australien greift die Panzer an, sie werden quasi «aufgefressen». Und Unwetter führen zu Nahrungsmittelknappheit bei den Tieren.

Sorge um die Meeresschildkröten an der australischen Sunshine Coast: Immer mehr Reptilien werden von einer mysteriösen Krankheit befallen. Der Panzer der Tiere wird dabei aus noch unbekannter Ursache angegriffen und quasi «aufgefressen», wie der Sender 9News am Mittwoch unter Berufung auf Experten berichtete. Bisher sei noch völlig unklar, ob das Leiden durch Viren, Bakterien, Parasiten oder Schadstoffe verursacht werde.

Tierschutzorganisationen meldeten im März eine Rekordzahl von 99 Notfällen. Timothy, eine grüne Meeresschildkröte, ist eine der letzten, die von «Turtles in Trouble Rescue», einer neuen Partnerschaft zwischen der University of the Sunshine Coast und freiwilligen Meeresrettern, gerettet wurde.

Teilweise Gerippe der Panzer sichtbar

Erstmals sei die Krankheit im vergangenen Jahr bei Meeresschildkröten in den Gewässern von Hervey Bay 300 Kilometer nördlich von Brisbane festgestellt worden. Forschende und Tierschützerinnen und Tierschützer versuchen derzeit zu ergründen, was der Auslöser ist. Bei den betroffenen Tieren werden Teile des Panzers weich und schwammartig, sodass manchmal sogar die Knochen freiliegen.

Krankheit bislang unbekannt

Es sei das erste Mal, dass die rätselhafte Krankheit bei Meeresschildkröten dokumentiert worden sei, zitierte die Nachrichtenagentur AAP Kathy Townsend von der University of the Sunshine Coast. «Die Daten, die unsere Retter sammeln, wenn sie auf Notrufe zu Strandungen reagieren und Gesundheitschecks an den Schildkröten durchführen, sind unerlässlich, um festzustellen, was vor sich geht und wie die Schildkröten sich mit dieser Krankheit infizieren», sagte sie.