Japan: Mysteriöse Metallkugel an Strand angespült – ist sie nicht von dieser Welt?

An einem japanischen Strand wurde eine 1,5 Meter große Kugel entdeckt. Wie lokale Medien berichten, wurde die Kugel am Strand von Enshu in der Stadt Hamamatsu an der Pazifikküste des Landes angeschwemmt. Es handelt sich vermutlich um eine Kugel aus Eisen. Sie sieht rostig aus und hat zwei Griffe an der Oberfläche, die darauf hindeuten, dass sie normalerweise an einem Haken befestigt sein könnte.